محافظ أسوان يتفقد حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوات والفاكهة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بأبو الريش، والذى يضم 72 منفذ للبيع رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، والقيادات التنفيذية، وذلك استمراراً لجولاته الميدانية بالأسواق لمتابعة انتظام حركة البيع والشراء، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى مواجهة أى محاولات للاحتكار ورفع الأسعار.

واستفسر المحافظ من بائعى الجملة عن الأسعار الحالية للخضروات والفاكهة، بجانب آليات حركة البيع والشراء وأسعار التجزئة للمستهلكين ، بالإضافة إلى التأكد من توافرها بالكميات المناسبة التى تلبى احتياجات المواطنين، وتضمن السيطرة على عملية العرض والطلب.

وشدد المحافظ، على أن أجهزة المحافظة التنفيذية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاحتكار بالسلع والتلاعب الأسعار حيث يتم تنظيم حملات تموينية مفاجئة بالأسواق بمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديرية ومباحث التموين، وباقى الجهات المختصة.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين بعدم التزاحم على السلع الغذائية فى ظل توافرها بكميات تغطى احتياجات السوق حيث تم التنسيق مع وزارة التموين بطرح كميات أكبر من السلع الغذائية الإستراتيجية، خاصة الأرز والسكر والزيوت والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء من خلال المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.



جانب من جولة المحافظ



محافظ أسوان يتفقد الخضروات