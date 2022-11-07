محافظ أسوان: مهلة أسبوع لرؤساء ومسئولى الوحدات المحلية لإزالة المخالفات

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، مهلة أخيرة حتى الأسبوع القادم لرؤساء ومسئولى الوحدات المحلية لإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات التى تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة مع المسئولين فى حالة التقاعس عن عدم الرد بالنسبة المطلوب تحقيقها، وخاصة من إدارات المتغيرات المكانية والهندسية والأملاك داخل مجالس المدن التى بها نسب مخالفات مرتفعة لم يتم المعاينة الميدانية لها، وإرسال ردود بموقفها.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات فى تطبيق المتغيرات المكانية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى مديرى وحدات المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية.

وتم استعراض موقف المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة بنسبة 62 % لإزالة التعديات واكتمال الرد من إجمالى 76 % من ما تم من معاينات للحالات المخالفة.

وكشف محافظ أسوان، عن أن ما تم عرضه لموقف المتغيرات المكانية سيكون له الأولوية فى محاور التقييم لأداء رؤساء المراكز والمدن، وخاصة التى بها نسب مرتفعة من المخالفات، فى حين أثنى على جهود المدن التى حققت نسب وصلت إلى 99 % مثل مدينة البصيلية.

وأشار، إلى ضرورة سرعة إزالة التعديات فى المهد، مع المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن لحل المشاكل التقنية، والإسراع بإدراج قرارات الإزالة التى تم تنفيذها ضمن المنظومة حيث أنه لن يسمح بالتقاعس أو الفساد بالسماح بتقنين أى تعدى بعيداً عن القوانين والضوابط المنظمة لذلك.