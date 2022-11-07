محافظة الإسكندرية تستقبل السفينة السياحية "Mein Schiff 5"

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السفينة لسياحية "Mein Schiff 5"، التى ترفع علم مالطا القادمة من ميناء أنطاليا- تركيا والتى تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة، وذلك طبقا " للبرنامج المتكامل لعام 2022 الممتد حتى شهر ديسمبر القادم والذي يضم 30 رحلة سياحية لإستقطاب السفن السياحية إلى مدينة الإسكندرية.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المسئولة، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لزوار المدينة، وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها وبما يتناسب مع المكانة العريقة لعروس البحر الأبيض المتوسط في أذهانهم. وأكد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإستعدادات لرسو السفن وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات للظهور بالشكل اللائق، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وميناء الإسكندرية بقيادة اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة الميناء.

وكلف اللواء محمد الشريف؛ شيرين مصطفي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، لتوفير كل ما يلزم لتأمين وتوفير احتياجات زوار الإسكندرية واستقبالهم بالشكل اللائق وتسهيل تحركهم إلى المناطق الأثرية والسياحية بالمدينة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها والاستمتاع بها، وأكد الشريف أن الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية لما لها من مقاومات عظيمة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ قام أعضاء الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالتعاون مع حسام غريب مدير إدارة المراسم بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية. بتوزيع النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه لضيوف المدينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، ومن المقرر أن يقوم السائحين بزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية ثم يعودون مرة أخرى لاستكمال مسار رحلتهم المقررة.