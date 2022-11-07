ماكرون: فرنسا وأوروبا على الطريق الصحيح فى مجال خفض الانبعاثات

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وأوروبا هما على الطريق الصحيح في مجال خفض الانبعاثات، موضحا أن على الدول الكبرى أن تتخلى سريعا عن الفحم.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال كلمته أمام قمة COP27 بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي،: علينا مواصلة تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي من خلال التعاون والعمل الجماعي، وسنواصل الانخراط في مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن الهند بدأت وأطلقت استراتيجية طموحة للغاية في الطاقة، الطاقة المتجددة متسارعة سنصاحبها بقوة، والطاقة المتجددة أقل كلفة وأكثر أمانا وأقل كربونا.

وتابع إيمانويل ماكرون: لا يجب أن ننسى أن المعركة ضد الاختلالات المناخية والتي لا تختلف عن التنوع البيولوجي، موضحا أن الأوروبيين يدفعون للدول النامية لمواجهة التغير المناخي ، لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع، ويجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية والقول لها يجب أن تدفعي حصتك.