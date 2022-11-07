كورونا VS الأنفلونزا VS الفيروس المخلوى.. كيف تفرق بين أعراض الجهاز التنفسي؟

كتبت فاطمة خليل

الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا؟ التهابات الجهاز التنفسي من الأمراض الشائعة التي تحدث فى فصل الشتاء، حيث تزداد أمراض مثل: كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم المصابين بفيروس كورونا سيعانون من أمراض تنفسية خفيفة إلى متوسطة ويتعافون دون الحاجة إلى أي علاج خاص، ومع ذلك، قد يصاب الأشخاص الأكثر ضعفًا بمرض خطير ويحتاجون إلى رعاية طبية. من ناحية أخرى، تعتبر الإنفلونزا مرضًا تنفسيًا معديًا تسببه فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الأنف والحنجرة وأحيانًا الرئتين.

كل من كورونا والإنفلونزا معديان ويمكن أن تسبب أعراضًا متشابهة مع بعضها البعض ومع ذلك ، قد تظهر أعراض الأنفلونزا خلال اليومين الأولين من الإصابة بالفيروس، بينما يُعتقد أن الوقت من التعرض إلى ظهور الأعراض هو يومين إلى 14 يومًا.

في وقت مبكر من الوباء، كان من الأسهل التمييز بين كورونا والإنفلونزا، بالنظر إلى أن أعراض كورونا كانت أكثر فتكًا. ومع ذلك، مع ظهور متغير أوميكرون ، يعتقد العلماء أن كورونا أصبح الآن أقل خطورة من الأنفلونزاهذا يرجع بشكل خاص إلى متغير أوميكرون ، الذي لا يبدو أنه يجعل الناس مرضى مثل السلالات السابقة.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفقًا لمايو كلينك ، يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في التهابات الرئتين والجهاز التنفسي إنه فيروس شديد العدوى يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين.

على عكس كورونا والإنفلونزا ، فإن التهاب الحلق ليس من أهم أعراض الفيروس المخلوي.

يعد السعال والعطس وسيلان الأنف والحمى الشديدة والصفير من أكثر الأعراض شيوعًا المرتبطة بالمرض.

الصفير هو أحد الأعراض التي تميز المخلوى التنفسي عن التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

إذا لم يتم علاج الأزيز ، يمكن أن يسبب التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي.

وقت الحضانة في فيروس كورونا مقابل الأنفلونزا مقابل المخلوي التنفسي قد يساعد في معرفة الفرق

تختلف فترة الحضانة، أي الوقت بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض، عادةً بالنسبة لجميع التهابات الجهاز التنفسي الثلاثة.

بالنسبة لكورونا، يمكن أن تتراوح فترة الحضانة من 2-14 يومًا.

بالنسبة للأشخاص المصابين بالأنفلونزا، فإن الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى بعد ظهور الأعراض هي الأكثر خطورة هم أيضًا الأكثر عدوى خلال هذه الفترة.

متوسط فترة حضانة الفيروس المخلوي التنفسي هي 5 أيام ، وتتراوح من 2 إلى 8 أيام.

الاختبار هو أفضل طريقة لمعرفة ما لديك إذا كان لا يزال من الصعب عليك معرفة الفرق بين كورونا والإنفلونزا و المخلوى التنفسي ، فإن اختبار نفسك هو أفضل طريقة لمعرفة ذلك.

يمكنك الحصول على اختبار RT PCR أو اختبار مستضد سريع ، اعتمادًا على السرعة التي تريد الحصول على النتائج. في هذه الأثناء، يجب أن تظل فى عزلة ويجب أن تحافظ على مسافة مع الآخرين ، وخاصة أولئك الذين يقعون في فئة الأشخاص المعرضين لخطر كبير.