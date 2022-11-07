اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كورونا VS الأنفلونزا VS الفيروس المخلوى.. كيف تفرق بين أعراض الجهاز التنفسي؟

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:00 ص
كورونا VS الأنفلونزا VS الفيروس المخلوى.. كيف تفرق بين أعراض الجهاز التنفسي؟ الجهاز التنفسى
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التهابات الجهاز التنفسي من الأمراض الشائعة التي تحدث فى فصل الشتاء، حيث تزداد أمراض مثل: كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".  

الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم المصابين بفيروس كورونا سيعانون من أمراض تنفسية خفيفة إلى متوسطة ويتعافون دون الحاجة إلى أي علاج خاص، ومع ذلك، قد يصاب الأشخاص الأكثر ضعفًا بمرض خطير ويحتاجون إلى رعاية طبية.

من ناحية أخرى، تعتبر الإنفلونزا مرضًا تنفسيًا معديًا تسببه فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الأنف والحنجرة وأحيانًا الرئتين.

 
كل من كورونا والإنفلونزا معديان ويمكن أن تسبب أعراضًا متشابهة مع بعضها البعض ومع ذلك ، قد تظهر أعراض الأنفلونزا خلال اليومين الأولين من الإصابة بالفيروس، بينما يُعتقد أن الوقت من التعرض إلى ظهور الأعراض هو يومين إلى 14 يومًا.
 
في وقت مبكر من الوباء، كان من الأسهل التمييز بين كورونا والإنفلونزا، بالنظر إلى أن أعراض كورونا كانت أكثر فتكًا. ومع ذلك، مع ظهور متغير أوميكرون ، يعتقد العلماء أن كورونا أصبح الآن أقل خطورة من الأنفلونزاهذا يرجع بشكل خاص إلى متغير أوميكرون ، الذي لا يبدو أنه يجعل الناس مرضى مثل السلالات السابقة.
 

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

وفقًا لمايو كلينك ، يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في التهابات الرئتين والجهاز التنفسي إنه فيروس شديد العدوى يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين.

على عكس كورونا والإنفلونزا ، فإن التهاب الحلق ليس من أهم أعراض الفيروس المخلوي.
 
 يعد السعال والعطس وسيلان الأنف والحمى الشديدة والصفير من أكثر الأعراض شيوعًا المرتبطة بالمرض. 
 
الصفير هو أحد الأعراض التي تميز المخلوى التنفسي عن التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.
 
 إذا لم يتم علاج الأزيز ، يمكن أن يسبب التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي.
 
وقت الحضانة في فيروس كورونا مقابل الأنفلونزا مقابل المخلوي التنفسي قد يساعد في معرفة الفرق
 
تختلف فترة الحضانة، أي الوقت بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض، عادةً بالنسبة لجميع التهابات الجهاز التنفسي الثلاثة.
 
بالنسبة لكورونا، يمكن أن تتراوح فترة الحضانة من 2-14 يومًا.
 
بالنسبة للأشخاص المصابين بالأنفلونزا، فإن الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى بعد ظهور الأعراض هي الأكثر خطورة هم أيضًا الأكثر عدوى خلال هذه الفترة.
متوسط فترة حضانة الفيروس المخلوي التنفسي هي 5 أيام ، وتتراوح من 2 إلى 8 أيام.
 

الاختبار هو أفضل طريقة لمعرفة ما لديك

إذا كان لا يزال من الصعب عليك معرفة الفرق بين كورونا والإنفلونزا و المخلوى التنفسي ، فإن اختبار نفسك هو أفضل طريقة لمعرفة ذلك.

يمكنك الحصول على اختبار RT PCR أو اختبار مستضد سريع ، اعتمادًا على السرعة التي تريد الحصول على النتائج. في هذه الأثناء، يجب أن تظل فى عزلة ويجب أن تحافظ على مسافة مع الآخرين ، وخاصة أولئك الذين يقعون في فئة الأشخاص المعرضين لخطر كبير.
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة