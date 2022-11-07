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كمال أمكران يفتتح جلسات جناح المركز العالمي للمناخ بمؤتمر شرم الشيخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:41 م
كمال أمكران يفتتح جلسات جناح المركز العالمي للمناخ بمؤتمر شرم الشيخ كمال أمكران
كتبت: هناء أبو العز

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عقد المركز العالمى للتنقل من أجل المناخ بالأمم المتحدة الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى عن تسخير التنقل فى المناخ من أجل التكيف والمرونة فى جناح المركز بمؤتمر المناخ بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ، وتحدث فيها رئيس بوتسوانا ورئيس جزر القمر ورئيس وزراء تشاد ، ونائب رئيس البنك الدولى لأفريقيا، ونائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والوزراء الأفارقة.

وشمل البرنامج اليومى للمركز فى جناحه الذى يدير جلساته كمال أمكران مدير المركز الجلسة الثانية حدث رفيع المستوى عن "نحو الناس عمل مناخى إيجابي: بناء المرونة للجميع "و المتحدثون الرئيسيون رئيس الصومال ونائب رئيس أنجولا ،ونائب رئيس وزراء أوغندا ،الوزراء الأفارقة، مدير أول البنك الدولى، ونائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، و الجلسة الثالثة إطلاق رفيع المستوى لجدول أعمال التنقل من أجل المناخ وإعلان قادة أبطال التنقل المناخى فى إفريقيا والمتحدثون الرئيسيون رئيس بوتسوانا، ورئيس النيجر، نائب رئيس وزراء أوغندا، ونائب رئيس أنجولا، ونائب رئيس البنك الدولى لإفريقيا، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، والوزراء الأفارقة، والجلسة الرابعة حدث رفيع المستوى عن "مستقبل التعاون لقارة فى طريقها" .

والمتحدثون الرئيسيون رئيس جزر القمر، نائب رئيس أنجولا، وزير خارجية النيجر، نائب رئيس وزراء أوغندا، ومدير أول بالبنك الدولى، المنسق الإقليمى للجنة المناخ لمنطقة الساحل، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، والجلسة الرابعة حدث رفيع المستوى عن "إدامة السلام وسط أزمة المناخ والمتحدثون رئيس النيجر ورئيس الصومال ورئيس وزراء تشاد نائب رئيس البنك الدولى، والمدير العام لقانون المحاسبين القانونيين المعتمدين CCPA، ونائب رئيس بنك التنمية الأفريقى والوزراء الأفارقة.

والحدث الأخير جلسة أصوات من استقبال الفن والموسيقى على الخطوط الأمامية.


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