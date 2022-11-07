كمال أمكران: الشباب أبرز موضوعات المركز العالمي لحركة المناخ في CO27

كتبت: هناء أبو العز

صرح كمال أمكران مدير المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ بنيويورك التابع للأمم المتحدة، أن المركز يقيم جناحا تحت عنوان "التنقل المناخي" في مؤتمر CO27 بشرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر، وهو مساحة مخصصة للنقاش حول توسيع النظام الإيكولوجي لسياسة التنقل المناخي ومجتمع الممارسين، لضمان تكريس حلول التنقل المناخي في المساهمات المحددة وطنياً واستراتيجيات التكيف الوطنية، وأن هذا من شأنه أن يتيح التمويل لدعم التكيف الإيجابي للأشخاص، بما في ذلك حلول التنقل للمناخ المرتكزة محليًا.

ونوه إلى أن من أبرز ما يميز جناح التنقل من أجل المناخ، إطلاق تقرير التحولات في إفريقيا من قبل مبادرة التنقل المناخ في إفريقيا، إلى جانب وضع التنقل المناخي مفتوح المصدر للمساعدة في صنع القرار على المدى الطويل، وثمانية إجراءات يجب أن تتم في الثماني سنوات القادمة.

وأفاد مدير المركز، أن جدول برنامج الجناح، الذي ينظمه المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ في مؤتمر التغيير المناخي في شرم الشيخ، يقام بمشاركة العديد من المنظمات التي تبث الحياة في استراتيجيات التكيف الإيجابية للناس، ويركز على 10 موضوعات هي يوم أفريقيا ٧ نوفمبر، يوم مجتمعات الخط الأمامي ٨ نوفمبر، يوم الشراكة ٩ نوفمبر، الشباب ١٠ نوفمبر، يوم العدالة المناخية ١١ نوفمبر، يوم التكيف والصمود 14 نوفمبر، يوم المرأة 15 نوفمبر ، يوم المعرفة 16 نوفمبر يوم المدن 17 نوفمبر ، يوم التكنولوجيا والحلول المبتكرة ١٨ نوفمبر .

وأكد كمال أمكران انه تم اختيار هذه الموضوعات لإظهار اتساع نطاق جدول أعمال التنقل في المناخ ومجتمع الممارسة الناشئ ، والذي يشمل علماء البيانات والمسؤولين الحكوميين والخبراء والممارسين ووكلاء التغيير والمجتمعات المتأثرة بالمناخ. توفر الموضوعات أيضًا لمجموعة واسعة من الشركاء المهتمين وأصحاب المصلحة المخولين الفرصة للمشاركة في تصميم برنامج جناح التنقل من أجل المناخ والمساهمة فيه.

وعن أهداف المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ بالأمم المتحدة قال أمكران نحن نطور الحلول القائمة على الأدلة والمرتكزة محليًا للتكيف الإيجابي للأشخاص فتغير المناخ يعمل على إعادة تشكيل عالمنا ،ومع ظهور الهجرة القسرية والنزوح كوجه إنساني له ، فأن المخاطر المناخية المتزايدة تهدد بمزيد من تقويض سبل العيش والبنية التحتية والزراعة والتجارة ، مما يعرض للخطر بشكل خاص أولئك الأكثر عرضة للخطر.

و اصاف مدير المركز إلى جانب متابعة جهود التخفيف الصارمة على مستوى العالم ، لا يزال لدينا الوقت لتشكيل مستقبل مستدام ، إذا أعطينا الأولوية لاستراتيجيات التكيف التي تضع الناس في المقام الأول.

وللحيلولة دون تفاقم الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ ، يقوم نهج المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ بفحص المعرفة في الصلة بعلوم المناخ وحماية الموارد الطبيعية والتنمية ، فيجب أن تكون مسارات التكيف والتنمية إيجابية للناس وإيجابية للطبيعة حتى تعود بفوائد بعيدة المدى على المجتمعات.

وأكد أمكران إختلاف استراتيجيات التنقل المناخي التي تحمي الأرواح وسبل العيش لضمان قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة أزمة المناخ ، ولا سيما تلك الموجودة على الخطوط الأمامية من مواطن الضعف تجاه مخاطر المناخ ، بشكل كبير على أساس إقليمي. وتعتمد فرص التعاون في التكيف الإيجابي للأشخاص على توقع وتخطيط تدفقات التنقل ، في إطار جدول أعمال مشترك ، بحيث تشكل هذه النهج بعيدة النظر أساس السياسات والاستثمارات.

الجدير بالذكر ان موقع جناح التنقل المناخي يقع في المنطقة الزرقاء ، المنطقة ب ، جناح الوفد 1 ، الجناح رقم P28 من مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات (SHICC).