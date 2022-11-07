اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قمة الحلول على أرض مصر.. رسائل دولية إيجابية من مؤتمر المناخ cop27 "إنفوجراف"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:53 م
قمة الحلول على أرض مصر.. رسائل دولية إيجابية من مؤتمر المناخ cop27 "إنفوجراف" رسائل زعماء العالم من شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، اليوم الإثنين، ضرورة وجود تواصل ودعم بين الدول؛ لحل أزمة التغير المناخي، لافتا إلى أهمية السير على نهج مصر في تبني الكثير من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

قمة الحلول
 
ماكى سال رئيس السنغال: 
أفريقيا عازمة على إحداث تغيير فى ملف المناخ بدلاً من الخضوع للتأثر
 
ميا موتلى رئيسة وزراء باربادوس:
يجب أن يتحمل القادة مسؤولية إنقاذ الأرض من الحروب أو تغيرات المناخ
 
ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: 
ندعم جهود مصر فى العمل المناخى انطلاقا من cop27

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة

المتحدث باسم حكومة قبرص: نهنئ السيسي على التنظيم الممتاز لقمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:51 م

التنسيقية تعقد جلستين بجامعتى بنها الحكومية والأهلية عن الحوار الوطنى وقمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:50 م

"الأطباء العرب" يشيد بقمة المناخ ويدعو لإدراج قضايا الصحة في صميم المناقشات

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:48 م

ممثل جنوب السودان بقمة المناخ: ندعو العالم المتقدم إلى خفض الانبعاثات

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:44 م

كوستاريكا تقدم مقترحات لتعزيز الإجراءات العالمية فى مكافحة تغير المناخ فى cop 27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة