قمة الحلول على أرض مصر.. رسائل دولية إيجابية من مؤتمر المناخ cop27 "إنفوجراف"

أكد رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، اليوم الإثنين، ضرورة وجود تواصل ودعم بين الدول؛ لحل أزمة التغير المناخي، لافتا إلى أهمية السير على نهج مصر في تبني الكثير من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ماكى سال رئيس السنغال: أفريقيا عازمة على إحداث تغيير فى ملف المناخ بدلاً من الخضوع للتأثر ميا موتلى رئيسة وزراء باربادوس: يجب أن يتحمل القادة مسؤولية إنقاذ الأرض من الحروب أو تغيرات المناخ ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر فى العمل المناخى انطلاقا من cop27