غلق 5 منشآت وتحرير 43 محضرا متنوعا فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار توجيهات الحكومة باستمرار حملات الرقابة على الاسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لاى ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.



وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار.



وفى هذا الصدد، شن حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية ومراقبة الاسواق للتأكد من ضبط الاسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت الحملة منطقة سيدى جابر وسوق زنانيرى والشوارع المحيطة به وشارع تبوك ودارا والمشير وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشآت وفرض غرامات فورية تقدر بـ 5 آلاف جنيه.



وقام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لمتابعة التزام المنشآت والمحال التجارية بالأسعار شملت طريق الكافورى قبلى وبحرى وأسفرت الحملة عـــن تحرير 7 محاضر متنوعة 8 انذارات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 7 آلاف جنيه.



ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة هدى ابو كليلة، حملة مكثفة، للتصدى لظاهرة التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين شملت منطقة الملاحة، شارع جمال عبد الناصر، سوق المندرة، شارع ملك حفنى، امتداد شارع مصطفى كامل بمنطقة العماروة وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 36 محضرا متنوعا.