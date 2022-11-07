غرفة القاهرة تشكل مجلس إدارة شُعبة مقدمى الخدمات والاستشارات التعليمية المتطورة

كتب إسلام سعيد

شكّلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شُعبة مقدمي الخدمات والاستشارات التعليمية المتطورة لأول مرة طبقًا للائحة الشعب التجارية بالغرف التجارية، وترأس جلسة إجراءات تشكيل مجلس إدارة الشُعبة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، في حضور المهندس سامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة، وجاء اختيار مجلس إدارة الشُعبة وهيئة مكتبها بالتزكية.

وأعلن أحمد الوسيمي عن اختيار سيد محمد سيد رئيسًا للشُعبة، وعبد الرؤوف علام ونبيل عبد المنعم نائبين أول وثان، وناجح جلال سكرتيرًا عامًا.

وأكّد أحمد الوسيمي على أهمية دور هذه الشُعبة للمشاركة في المنظومة التعليمية في ظل التطور الواضح على هذا الصعيد في الفترة الأخيرة، وأن المهندس إبراهيم العربي داعم بقوة لكافة الشُعب، ولهذه الشعبة على وجه التحديد لما لها من دور مهم، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني الذي تهتم به الدولة في الفترة الأخيرة لتحقيق متطلبات السوق في الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة وجود رؤية وخطة واضحة للشُعبة تعمل من خلالها في الفترة القادمة وستدعمها الغرفة بكل قوة، مُطالبًا منتسبي الشُعبة بالاستفادة من خدمات الغرفة المتنوعة منها مشروع الرعاية الصحية، ومشروع التأمين على حياة وممتلكات التجار، وخدمات التدريب بأكاديمية التجزئة بالغرفة، وكافة الخدمات الأخرى التي تفيد منتسبي الغرفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه سامح زكي على أن هذه الشُعبة ستكون إضافة للشُعب التجارية بالغرفة، وأن دورها سيكون فعالًا ؛ نظرًا لأهميتها في السعي إلى تنمية قطاعها التعليمي الذي يمثل أهمية خاصة في التنمية الشاملة بالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى، وأن الغرفة تنظر لهذه الشُعبة نظرة خاصة ؛ لأن خريجيها نواة لتنمية كافة الأنشطة.

ومن جانبهم أشار أعضاء الشُعبة إلى سعادتهم بتشكيل الشُعبة وانضمامهم إلى غرفة القاهرة ممثلين لقطاع مقدمي الخدمات والاستشارات التعليمية المتطورة، وسيتم مناقشة كافة الموضوعات التي تهم منتسبي الشُعبة ووضع المقترحات المناسبة لأي معوقات تواجههم تحت مظلة الغرفة، موجهين الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم العربي على السعي لتشكيل هذه الشُعبة ودخولها ضمن الشعب التجارية التي تمثل الغرفة في هذا القطاع، لافتين إلى أنهم لن يبخلوا بجهد في سبيل تطوير وتنمية هذا القطاع في المرحلة القادمة.