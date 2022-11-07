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غدا مجلس الدولة يستقبل 170 مندوبا مساعدا من دفعة 2019 لحلف اليمين القانونية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:17 م
غدا مجلس الدولة يستقبل 170 مندوبا مساعدا من دفعة 2019 لحلف اليمين القانونية المندوبون المساعدون - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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يستعد مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، لاستقبال المندوبين المساعدين الجدد من دفعة 2019، المعينين بقرار جمهوري رقم 442 لسنة 2022، لتأدية اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد، وعددهم 170 مندوبا مساعدا.
 
وتقدم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للأعضاء الجدد، كما حثهم على التفاني فى أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.
 
 

حلف يمين

مندوب مساعد

دفعة 2019

مجلس الدولة



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