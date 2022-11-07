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غادة والي: فخورة بجودة منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:13 م
غادة والي: فخورة بجودة منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة
كتب محمود راغب

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زارت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا، اليوم، بمرافقة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، جناح المجلس بالمنطقة الخضراء Green Zone ، والمقام ضمن فعاليات قمة المناخ cop27 

 

 وعبرت الدكتورة غادة والى عن فخرها بجودة منتجات سيدات مصر المشاركة بجناح المجلس، قائلة: "منبهرة بجودة منتجات جناح المجلس القومى للمرأة ، منبهرة بالذوق الراقى البسيط المحافظ على التراث المصرى ، وبرؤية منتجات طبيعية من القطن والكتان ، وتصميمات مرتبطة بالحضارة الفروعونية والمصرية ، وفخورة أيضاً بمشاركة أكثر من 41 سيدة بمنتجاتها ، مما يساعدهن على زيادة دخلهن وتمكينهن اقتصادياً.".

   

 وأوضحت الدكتورة غادة والى أن العمل بمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يركز على حماية المأرة والمجتمع من المخدرات والجريمة والإرهاب والفساد ، قائلة :"حماية المرأة  وتمكينها تبدأ من ذلك ، فحين يكون لها دخلاً مستقلاً  ، وحين تنشغل الأسرة والأبناء فى ايجاد وظائف وحرف منتجة تدر دخل ، يصبح كل فرد منتج ،ومرتبط بتراثه ، ولديه حلم وهوية ، وشعور أنه فرد ناجح ومشروعه ينمو ، أتصور أن ذلك يحمى الأسرة والتراث ، ويحمى المرأة ويساهم فى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا".

 

كما عبرت الدكتورة غادة والى عن بالغ سعادتها بإستضافة مصر لقمة المناخ COP 27  ، وبأن  مدينة شرم الشيخ مدينة السلام تبدو فى أجمل وأزهى حٌلة ، وتستضيف المؤتمر الأكبر والأهم فى الأمم المتحدة يشارك به 150 دولة ، و 120 رئيس دولة، و 3000 جمعية أهلية ، و50 الف مشارك ، وهذه المشاركات مهمه جداً ، مضيفة أن جناح المجلس القومى للمرأة أيضاً هام جداً ، حيث يضم العديد من المنتجات الصديقة للبيئة.

 

وقامت الدكتورة مايا مرسى بمرافقة الدكتورة غادة والى بتفقد أجنحة وزارات الحكومة المصرية بالمنطقة الخضراء Green Zone  ، والمقامه أيضاً ضمن فعاليات قمة المناخ cop27 .

 

يذكر أن جناح المجلس القومى للمرأة يتضمن عرضاً لمنتجات 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية منها منتجات صديقة للبيئة ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية،  ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية  فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب  5000 قطعة.

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (1)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (1)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (2)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (2)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (3)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (3)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (4)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (4)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (5)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (5)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (6)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (6)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (7)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (7)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (8)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (8)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (9)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (9)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (10)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (10)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (11)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (11)

 

منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (12)
منتجات سيدات مصر المشاركات فى قمة المناخ cop27 (12)

 


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