طبيعة الشتاء الساحرة.. 10 خطوات لقضاء إجازة شتوية ممتعة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تتمتع محافظة الإسكندرية الساحلية بمقومات سياحية هائلة، سواء فى فصل الصيف أو فصل الشتاء، فهى عاصمة مصر الثانية، ولديها مقومات السياحة المتكاملة بعيدا عن السياحة الشاطئية التى تتمتع بها فى فصل الصيف نظرا لامتداد سواحلها على البحر المتوسط.

ولكن المدينة الساحلية بها العديد من المقومات السياحية الأخرى، فهى تتمتع بعدة مناطق أثرية ومجموعة كبيرة من المتاحف، وطقس شتوى متميز، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

1 – تمشية على الكورنيش وسط طقس شتوى متميز بالنوات والظواهر الجوية.. متعة لمحبى فصل الشتاء

تتمتع الإسكندرية بطقس شتوى متميز، خاصة لمحبى فصل الشتاء، نظرا لما تتعرض له المحافظة من نوات وظواهر جوية تضفى لمسة شتوية رائعة لمحبى فصل الشتاء، بالإضافة إلى التمتع أيضا بأجواء الشتاء الدافئة فى الأيام التى تختفى فيها الظواهر الجوية والنوات، وتتجمل الطبيعة على سواحل الإسكندرية سواء فى التشكيلات الرائعة للسحب التى ترسم لوحات فنية فى السماء، أو فى صفاء ونقاء لون البحر خاصة فى الأيام المشمسة.

2- زيارة المناطق الاثرية بالإسكندرية.. لها طابع خاص

تتمتع محافظة الإسكندرية بالعديد من المناطق الأثرية التى تعتبر مقصد السائحين والزائرين إلى مدينة الإسكندرية، وتنتعش سياحة المناطق الأثرية خاصة فى فصل الشتاء، وفى الأيام ذات الطقس الشتوى الدافئ، حيث تعتبر "قلعة قايتباى" هى أشهر المناطق السياحية التى تستقبل آلاف من السائحين والزائرين سنويا، كذلك يوجد بالإسكندرية منطقة مقابر "كوم الشقافة"، تعتبر من أهم مقابر الإسكندرية، وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب كثرة البقايا الفخارية والكسرات.

وعلى مقربة منها يوجد موقع عامود السوارى، الذى يعد من أهم المتاحف الأثرية المفتوحة وقد تم تزويده بمجموعة من التماثيل للملوك والربات الشهيرات خلال فترة الحكم البطلمى والرومانى.

وفى منطقة وسط الإسكندرية يقع "المسرح الرومانى" والذى اكتشف بالصدفة، أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر بواسطة البعثة البولندية فى عام 1960، وكانوا يعتقدون أنه مقبرة الإسكندرية الأكبر.

4- زيارة الأماكن المقدسة.. السياحة الدينية بالإسكندرية.. سياحة لمختلف الأديان السماوية

أما عن السياحة الدينية، هناك ‏العديد من المبانى الدينية مثل ‏كاتدرائية القديس مرقس، أول كنيسة فى أفريقيا، حيث كان مجيء مرقس الرسول إلى الإسكندرية هو ‏بداية دخول المسيحية إلى ‏مصر، والمعبد اليهودى الذى يطلق عليه معبد إلياهو هانبى، ومن أشهر مساجد ‏الإسكندرية مسجد المرسى ‏أبى العباس والذى صممه المعمارى الإيطالى ماريو روسى ويقع بميدان المساجد بمنطقة بحرى.‏

4- زيارة المتاحف.. 15 متحف متنوع أبرزها" المجوهرات" و"الاثار "و "الاحياء المائية"

يبدأ موسم الشتاء وتنشط معه سياحة المتاحف، وينتشر بالإسكندرية مجموعة من المتاحف المتميزة التى قد لا يوجد مثلها بأى محافظة أخرى، حيث يوجد نحو 15 متحف متنوع، مثل متحف المجوهرات، ومجموعة متاحف مكتبة الإسكندرية، حيث هى مقصد السائحين إلى الإسكندرية وأهمها متحف الاثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات.

فيما يعد متحف الإسكندرية القومى من أكبر وأهم المتاحف بمحافظة الإسكندرية، وتأتى أهمية المتحف إلى أنه يحتوى على قطع أثرية هامة فمن مختلف العصور (الفرعونى واليونانى الورمانى والقبطى والاسلامى)، حيث يحتوى المتحف على 1330 قطعة أثرية.

ويعد متحف الأحياء المائية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذى يحتوى على أحياء مائية حية فى المحافظة، وهو متحف صغير يضم عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر كما يضم أنواعا أخرى تعيش فى المياه العذبة كالنيل والأمزون.

5- التنزه بالحدائق حيث الاستمتاع بدفء حرارة الشمس

يأتى فصل الشتاء ويلجأ المواطنين إلى الاماكن الاكثر دفئا للاستمتاع بحرارة الشمس فى الأيام الدافئة من الشتاء والتى لا تشهد نوات أو هطول أمطار، وتأتى الحدائق فى مقدمة تلك الأماكن التى تحظى فيها بأكبر قدر من حرارة الشمس فى الأيام الساطعة.

ولعل أهم وأبرز حدائق الإسكندرية هى حدائق المنتزة، وتقع أقصى شرق الإسكندرية وهى الحدائق الملكية الشهيرة وتمتد على مساحة أكثر من 300 فدان.

حديقة حيوان الإسكندرية، تقع بمنطقة الحضرة وهى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالإسكندرية.

حديقة أنطونيادس، وتقع إلى جوار حديقة الحيوان بالنزهة، وتوجد بالحديقة مجموعة نادرة من النباتات والاشجار والتماثيل الرخامية الكاملة الحجم، والتى قام البارون " أنطونيادس " بجمعها.

حديقة الشلالات، وتقع وسط الإسكندرية وتعد أحد أهم الحدائق التراثية بالإسكندرية، ويوجد بها جزء من سور الإسكندرية القديم، وقد قامت الدولة بتطويرها مؤخرا وتحتوى بداخلها على بحيرة صناعية وكازينو.

6- التمتع بحفلات دار الأوبرا

حظيت محافظة الإسكندرية بلقب عاصمة الثقافة العربية، وهى جديرة بهذا اللقب لما تتمتع به الإسكندرية، من زخم ثقافى وفنى طوال العام، حيث يوجد بالإسكندرية دار الاوبرا أو مسرح سيد درويش الذى يقع بشارع فؤاد أحد أقدم شوارع المدينة والذى تأسس بتأسيس المدينة نفسها عام 331م، وتقدم دار الاوبرا بالإسكندرية حفلات فنية متنوعة خلال فصل الخريف والشتاء، وأبرزها مهرجان الموسيقى العربية الذى يضم مجموعة من "سوبر ستار" الغناء والطرب فى مصر والوطن العربى.

7- جولة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية.. فن وثقافة وعلم

هذا الصرح الثقافى العالمى الذى يقع على كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبى، حيث تتمتع مكتبة الإسكندرية بزخم ثقافى كبير من خلال ما تتمتع به المكتبة، وتضم مكتبة الإسكندرية، المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

كما تضم المكتبة 6 مكتبات متخصصة وهى، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية، مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، مكتبة الطفل، مكتبة النشء، قسم التبادل والأرشيف، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، نسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.

وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف وهى، متحف الآثار، متحف المخطوطات، متحف السادات، متحف تاريخ العلوم، القبة سماوية، قاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم.

8- تناول أشهى المأكولات البحرية بمنطقة بحرى

تشتهر محافظة الإسكندرية، بوجبات الأسماك المميزة، خاصة الاسماك البحرية، ولتناول وجبه ساخنة من الاسماك الطازجة، لابد من التوجه إلى منطقة بحرى بجوار قلعة قايتباى حيث تنتشر مجموعة من المطاعم الشهيرة فى تقديم وجبات الاسماك المختلفة بأنواعها من المشوى والمقلى والطواجن وشوربة "السى فود " المميزة والأرز الصيادية المميز للمدن الساحلية، كما تشتهر أيضا منطقة المكس غرب الإسكندرية بأشهر مطاعم الاسماك خاصة وأن منطقة المكس بها أفضل أنواع السردين الذى يتم صيده بخليج المكس.

9- التنزة على الكورنيش ليلا وتناول الاكلات الشعبية الشتوية.."البطاطا المشوية" و"الحلبسة"

فسحة ليلة قد تنعش الروح على كورنيش الإسكندرية، مع تناول مجموعة من الاكلات الشعبية الاخرى التى تشتهر بها الإسكندرية خاصة على الكورنيش مثل الذرة المشوى والبطاطا المشوية و"الحلبسة" حمص الشام خاصة فى فصل الشتاء، وكذلك الكبدة الإسكندرانى، الهريسة الإسكندرانى المحشية بجوز الهند، و"الحواوشى " على الطريقة الإسكندرانى، حيث تنتشر محلات ومطاعم الأكلات الشعبية المميزة بطول كورنيش الإسكندرية وبالأحياء الشعبية.

10- فسحة بحرية باليخت والقوارب الشراعية فى الأيام المشمسة

نزهة بحرية رائعة بمنطقة بحرى وبالتحديد فى منطقة "مرسى اليخوت" بجوار قلعة قايتباى، حيث التنزة بالقوارب الشاراعية أو اليخوت، خاصة فى أيام الشتاء الدافئة والمشمسة.



الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية



المسرح الرومانى وسط الاسكندرية



المسرح الرومانى



المعبد اليهودى بالنبى دانيال



اوبرا الاسكندرية بشارع فؤاد



اوبرا الاسكندرية



اول كنيسة فى افريقيا



بعض مقتنيات متحف المجوهرات (1)



بعض مقتنيات متحف المجوهرات (2)



حدائق انطونيادس (17)



حدائق انطونيادس (18)



حدائق انطويادس 19



حديقة الحيوان



حفلات دار الاوبرا



ريشة الطبيعة ترسم لوحات فنية بشتاء الاسكندرية



سماء الاسكندرية مع تقلبات الخريف



سياحة اليخوت



قلعة قايتباى (13)



قلعة قايتباى



مبنى مكتبة الاسكندرية



متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية



متحف الاحياء المائية (1)



متحف الاحياء المائية



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (1)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (2)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (3)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (4)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (5)



مسجد المرسى ابو العباس



مكتبة الاسكندرية_1