طالب فى جامعة تورنتو من كوب27: لم يعد هناك وقت نخسره والشباب من سيدفع الثمن

شرم الشيخ – رباب فتحى

قال راؤول سالس رييس طالب بجامعة تورنتو فى مجال العلوم المناخية، إن رسالته من خلال قمة كوب27 لقادة العالم ، كطالب شاب سيتحمل مستقبلا تبعات آثار تغير المناخ ما لم يواجهها العالم اليوم، هى "لنفعل ما فى وسعنا لأنه لم يعد هناك وقت نخسره، ولنحدد مسارات حاسمة لتنفيذ السياسات التى تبدو عظيمة على الورق ولكن ينبغى أن تكون عادلة على الأرض."

وأوضح فى تصريح خاص على هامش المشاركة فى قمة المناخ كوب 27، أن الغرض من مشاركته فى قمة المناخ كوب 27، كمراقب هو البحث العلمى، موضحا أنه يدرس حوكمة المناخ والموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، مع التركيز خلال القمة على المبدأ العادل للمسئولية المشتركة ولكن المتباينة.

وأضاف، أن الدول المساهمة بشكل أكبر من غيرها فى تغير المناخ عليها تحمل المسئولية مشيرا إلى أن الظروف الوطنية الخاصة لكل دولة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار فى المفاوضات، لاسيما ظروف الدول الأفريقية الأكثر تضررا من تغير المناخ، والتى عانت أكثر من غيرها من الخسارة والضرر مع الأخذ فى الاعتبار آثار وباء كورونا، والأوضاع الجيوسياسية.