ضبط المتهمين بإطلاص الرصاص على شخصين فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بورود اتصال هاتفى لإدارة النجدة تضمن تعرض (شخصان "أحدهما مُصاب بطلق نارى") لإطلاق أعيرة نارية بمنطقة العجيزى بدائرة المركز والاستيلاء منهما على مبلغ مالى كان بحوزتهما كرهاً عنهما .

بالانتقال والفحص قررا بحضورهما للمنطقة المشار إليها مستقلان سيارة ملاكى قيادة وملك أحدهما ، لمقابلة أحد الأشخاص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وذلك لتغيير مبلغ مالى "عملات وطنية" بمبلغ آخر "عملات أجنبية"، ولدى وصولهما للمنطقة المشار إليها ترجلا من السيارة وتقابلا مع ذلك الشخص، وأثناء ذلك فوجئا (بثلاثة أشخاص) يستقلون دراجة نارية وطلبوا منهما المبلغ المالى الذى بحوزتهما فإستقلا السيارة محاولان الهرب فتتبعهما المذكورين وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما فأحدثوا إصابة أحدهما وتمكنوا من إيقاف السيارة وإستولوا منهما على حقيبة بداخلها المبلغ المالى ولاذوا بالهرب .

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عدد خمسة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد المتهمين عن ( جزء من المبلغ المستولى عليه - الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية " - بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة ) والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وأضاف أحد المتهمين بقيامه بإيداع (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على حسابين بأحد تطبيقات الدفع الإلكترونى "مُحددين"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.