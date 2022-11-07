اليوم السابع
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صحيفة عمانية: العالم يشهد تحولات مناخية خطيرة زادت وتيرتها خلال العقد الماضى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:48 ص
صحيفة عمانية: العالم يشهد تحولات مناخية خطيرة زادت وتيرتها خلال العقد الماضى التغير المناخى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت صحيفة "عمان"، أن العالم يشهد تحولات مناخية خطيرة ظهرت آثارها في ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة مساحة المناطق الجافة، وكذلك الأعاصير والعواصف المدمرة، التي زادت وتيرتها خلال العقد الماضي، منوهة بانطلاق أعمال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ أمس لتناقش الموضوع الأخطر الذي يشغل العالم منذ سنوات، والذي بدأ الاهتمام به يزداد خلال السنوات الأخيرة نظرا لتحول الأخطار التي كان يحذر منها العلماء من الجانب النظري إلى الجانب العملي. 

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "مؤتمر المناخ..هل العالم جاد في إنقاذ الكوكب؟" - إن صناع السياسة في العالم اليوم مصرون على إنقاذ الكوكب من الخطر الذي يحيط به، ويعتقد الكثيرون أن السياسيين في الدول الصناعية الأكثر مساهمة في انبعاثات الميثان والكربون منذ بدء الثورة الصناعية ما زالوا بعيدين عن التحرك الحقيقي من أجل إنقاذ الكوكب.

وأوضحت أن الدول الأقل مساهمة عبر التاريخ في انبعاث الكربون، هي الأكثر حرصا الآن على التحول إلى الطاقة النظيفة رغم أنها في الغالب هي الأقل تضررا من خطر الاحتباس الحراري، مؤكدة أنه لكي يخرج الكوكب من خطر الاحتباس الحراري لابد أن تتضافر جهود جميع الدول وفي مقدمتها الدول الصناعية لأنها الأكثر إضرارا بالكوكب عبر التاريخ.

وأشارت إلى أن سلطنة عمان التي باتت - خلال العقد الماضي - تتعرض لخطر الأعاصير المدمرة، فإنها تتخذ خطوات واضحة في الالتزام بالتحول إلى الطاقة الخضراء والحد من الانبعاثات الكربونية، وقد اعتمدت عُمان عام 2050 ليكون عام الحياد الصفري.

 


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