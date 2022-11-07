"صحة أسوان": فحص 827 عينة مياه وأغذية ضمن جهود إدارة المعامل.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، متمثلة في إدارة المعامل، جهودها المتواصلة لفحص عينات المياه والأغذية للارتقاء بمنظومة الصحة والحفاظ على صحة المواطنين وتجنب الأضرار والمخاطر التى قد تقع عليهم بسبب الملوثات، بالإضافة إلى فحص عينات وكشف متعاطى المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة نهى مكرم درويش، مدير إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أن جهود إدارة المعامل خلال شهر أكتوبر، أسفرت عن فحص 38 عينة كورونا لمرضي الاشتباه والراغبين في السفر للخارج، وفحص 925 سائقاً بمعمل القومسيون الطبى، وعمل 807 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى، وعمل 80 تحليل فيروسات كبدية.

وتابعت الدكتورة نهى مكرم، أنه تم أيضاً فحص 276 عينة أغذية بكتريولجيا وكيميائيا، وفحص 551 عينة مياه بكتريولجيا وكيميائيا، واستخراج 562 شهادة صحية لمتدوالي الأغذية، لافتةً إلى أن ذلك يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.



فحص العينات



المعمل



نتائج العينات بالمعامل