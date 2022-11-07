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شاهد معدات نظافة القاهرة تجوب شوارع شرم الشيخ بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:33 م
شاهد معدات نظافة القاهرة تجوب شوارع شرم الشيخ بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ مكانس نظافة القاهرة تجوب شوارع شرم الشيخ
كتب سيد الخلفاوى

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تشارك سيارات ومعدات الشفط والكنس الآلي، التابعة لهيئة نظافة القاهرة، فى أعمال النظافة بمدينه شرم الشيخ، بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ الدولي بشرم الشيخ، حيث تساهم المكانس الضخمة الآلية، فى أعمال الكنس الأولى والنظافة بشوارع المدينة الخضراء. 
 
وتعمل المكانس الضخمة كبديل للمكانس التقليدية، حيث يتم حمل المكنسة على سيارات صغيرة تجوب شوارع المدينة ومحيط قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وتعمل على شفط الأوراق والمخلفات بدون تدخل من العامل بما يحافظ على سلامة العمال، بالإضافة إلى تخصيص زى موحد للعمال.
 
وتستضيف مصر قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.
 
مكانس نظافة الظاهرة تجوب شوارع شرم الشيخ
مكانس نظافة القاهرة تجوب شوارع شرم الشيخ

مكانس نظافة الظاهرة
مكانس نظافة 
 
 

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