شاهد لحظة وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد جلسات قمة المناخ فى شرم الشيخ

يقدم "اليوم السابع" فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد جلسات مؤتمر المناخ كوب 27 فى مدينة شرم الشيخ.

وتبدأ اليوم الإثنين 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ انطلاق قمة قادة العالم لمدة يومين، بحضور رؤساء حوالى 130 من رؤساء الدول والحكومات لبدء الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم الذى يشهد انعقاد ستة اجتماعات ومائدة مستديرة رفيعة المستوى، تبدأ من الساعة 13:30 - 15:30 ، تناقش ثلاثة موضوعات هى، الانتقال العادل للتنفيذ، وأمن غذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.

أما يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 ، فتعقد ثلاث جلسات أخرى بالتوازى أيضا تبدأ من الساعة 12:00 إلى الساعة 14:00، تناقش الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر، و الأمن المائي، و تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة.

و ستعقد جميع اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى في القاعة الرئيسية داخل المنطقة الزرقاء، و بالنسبة لرؤساء الدول والحكومات، سيقتصر حضور اجتماعات المائدة المستديرة على مشارك + 1، كما يمكن حضور اجتماعات المائدة المستديرة رؤساء وحدات وهيئات الأمانة العامة للأمم المتحدة المدعوين، والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة، ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية المقبولة بصفة مراقب من قبل مؤتمر الأطراف بالإضافة إلى ضيوف آخرين تمت دعوتهم بشكل خاص، وسيقتصر الأمر على المشترك فقط ، بسبب ضيق المساحة.