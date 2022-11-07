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سوناك ينضم لقادة العالم فى COP27: نحمى مستقبل الكوكب من أجل أطفالنا وأحفادنا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:22 ص
سوناك ينضم لقادة العالم فى COP27: نحمى مستقبل الكوكب من أجل أطفالنا وأحفادنا ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا
كتبت ريهام عبد الله

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ينضم ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، إلى قادة العالم للمشاركة فى cop27 بشرم الشيخ، اليوم الإثنين، وفى هذا الصدد، قال رئيس وزراء بريطانيا، فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قبل قليل: "اليوم سوف أنضم إلى القادة من جميع أنحاء العالم فى COP27".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا، فى تعليقه على أهداف المشاركة بقمة المناخ: "من أجل أطفالنا وأحفادنا، يجب أن نحقق إرث جلاسكو ونحمى مستقبل الكوكب".

تدوينه ريشى سوناك
تدوينه ريشى سوناك

واليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، وذلك قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27"، فى شرم الشيخ.

وفى هذا الصدد، قالت صحيفة تايمز البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، سيحث قادة العالم على استدعاء الإرادة الجماعية للحد من الارتفاع العالمى فى درجات الحرارة، وذلك بعد أن حذر الخبراء من أن آمال الحد من زيادة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية لا يمكن تحقيقه على الأرجح.

وسيقول سوناك فى كلمته: "لقد اجتمع العالم فى جلاسكو مع فرصة أخيرة لوضع خطة للحد من ارتفاع درجة الحرارة عالمية لتقف عند 1.5 درجة مئوية. والسؤال اليوم: هل يمكن أن نستدعى الإرادة الجاماعية لتحقيق تل الوعود. اعتقد أننا بغمكاننا ذلك. من خلال الوفاء بالوعود التى قطعناها فى جلاسكو، ويمكننا تحويل نضالنا ضد التغير المناخى على مهمة عالمية لتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو نظيف.


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