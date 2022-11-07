زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن إنتاج وزراعة عيش الغراب "المشروم".. صور

نظمت مديرية الزراعة بالإسماعيلية تحت رعاية المهندس إسماعيل العطار وكيل الوزارة بالإسماعيلية، والمهندس على غنيم مدير عام الشئون الزراعية، ندوة اليوم عن طرق زراعة وإنتاج عيش الغراب "المشروم"، بمقر محطة البحوث الزراعية بالقصاصين تنفيذا لتعليمات المهندس محمود فوزى عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية لزيادة وعى المزارعين بزراعة فطر عيش الغراب لزيادة دخل المزارعين

وبحضور الدكتور رزق صلاح حسانين، مدير محطة البحوث الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء، والمهندس نبيل مليكه مدير عام البساتين والمهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين والدكتور نور السعدونى مدير محطة بحوث البساتين بالقصاصين ومهندسين البساتين والإدارة الزراعية بالقصاصين؛ وحاضر فى الندوة الدكتور عبد العزيز ابراهيم بمحطة بحوث البساتين بالقصاصين.

تناولت الندوة الاهمية الاقتصادية لفطريات عيش الغراب، والقيمة الغذائية له، كذلك ذكر العوامل الواجب توافرها لنجاح زراعة عيش الغراب سواء كانت بالمكان أو الظروف البيئية الملائمة للإنتاج.

وأوضح الدكتور عبد العزيز ابراهيم طرق زراعة عيش الغراب المحارى مثل طريقة الاكياس البلاستيك، وطريقة الزراعة فى الشبك البلاستيك، وطريقة الزراعة فى اسطوانات، وطريقة الزراعة على رفوف واخيرا طريقة زراعة الصناديق البلاستيك، كما اضاف طرق اخرى للنطاق التجارى لزراعة عيش الغراب القشى أو الصينى.

والجدير بالذكر أن عيش الغراب المحارى محصوله فى الدورة الواحدة مدتها ثلاث شهور من(50%-125%) من وزن البيئة الجافة ثمار ويتوقف ذلك على مدى توفير العوامل اللازمة للإنتاج من حرارة ورطوبة نسبية وتهوية وإضاءة، أما على النطاق التجارى فيقدر المحصول على اساس المتر المربع من البيئة وينتج من (15-20كجم) فى الدورة.

واشار المهندس نبيل مليكة عن الأهمية الغذائية والصحية لعيش الغراب وخاصة بالنسبة للأطفال نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، كما انه مشروع غير مكلف، وعالى الربح فى نفس الوقت، وكيفية العناية به اثناء الزراعة وقطفه وتغليفه، والأسواق التى يمكن للمرأة الريفية أن تسوق فيها منتجاتها لزيادة دخل الاسرة.

وأوضح بأنه عالى القيمة الغذائية ويعتبر بديل للحوم والدواجن، ويحتوى على جميع البروتينات والفيتامينات والأحماض الأمينية التى يحتاجها جسم الإنسان ويعتبر وجبة غذائية متكاملة، ويزرع المشروم بمكان مغلق.

وشروط زراعتة توفير مكان الزراعة نظيفا وعلى الأقل متمحر وأرضية أسمنتية وسقف وشبابيك عليها سلك وبه مصدر كهرباء وماء، ويتم تجهيز البيئة الحاضنة للفطر بالمزرعة، وتتم البستره بوضع قش الأرز أو التبن فى مياه بتغلى لمدة ساعة إلى ساعتين، ثم إخراج قش الأرز المبستر وتركه حتى يصفى المياه التى بداخله" ولا يجب زراعة التقاوى وقش الأرز حرارته مرتفعة سوف يقتل التقاوى، بل يجب الزراعة عندما يكون قش الأرز وصل حرارته لحرارة الجو المحيط به من 20 إلى 25 درجة مئوية".

ونصح المهندس نبيل اخذ البذور أو التقاوى من معامل بحوث وزارة الزراعة أو كليات الزراعة أو شركات ذات مصداقية عالية جدا لإنتاج البذور، والتسويق السريع للمنتج، لأن فترة صلاحيته 7ايام من الحصاد، ويحفظ بالثلاجة، وفى نهاية الندوة دارت مناقشات بين السادة الحضور عن مشاكل ومعوقات إنتاج عيش الغراب وكيفية التغلب عليها.