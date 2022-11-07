اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق برج العرب ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:35 ص
رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق برج العرب ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. صور جانب من الأعمال
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة عدد 35 شجرة ، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن إدارة الحدائق، قامت بزراعة عدد35 بالجزيرة الوسطي بطريق برج برج العرب الرئيسي ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وكذلك تم قص وتهذيب أشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء بنطاق المركز .
 
ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.
 

رفع كفاءة طريق برج العرب 2
رفع كفاءة طريق برج العرب 2

 

رفع كفاءة طريق برج العرب
رفع كفاءة طريق برج العرب

 

 

زراعة أشجار بجزيرة برج العرب
زراعة أشجار بجزيرة برج العرب

 


 


أخبار الإسكندرية

رفع كفاءة

الجزيرة الوسطي

برج العرب

مبادرة 100مليون شجرة

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة