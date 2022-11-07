رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق برج العرب ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. صور

رفع مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة عدد 35 شجرة ، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.
وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن إدارة الحدائق، قامت بزراعة عدد35 بالجزيرة الوسطي بطريق برج برج العرب الرئيسي ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وكذلك تم قص وتهذيب أشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء بنطاق المركز .
ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.
رفع كفاءة طريق برج العرب 2
رفع كفاءة طريق برج العرب
زراعة أشجار بجزيرة برج العرب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة