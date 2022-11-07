رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق برج العرب ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

رفع مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة عدد 35 شجرة ، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.



وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن إدارة الحدائق، قامت بزراعة عدد35 بالجزيرة الوسطي بطريق برج برج العرب الرئيسي ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وكذلك تم قص وتهذيب أشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء بنطاق المركز .



ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.





رفع كفاءة طريق برج العرب 2



رفع كفاءة طريق برج العرب



زراعة أشجار بجزيرة برج العرب



