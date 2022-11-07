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رئيس وزراء أيرلندا: يجب الدفع بشكل عاجل لتغيير سياسات المناخ فى Cop 27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:00 ص
رئيس وزراء أيرلندا: يجب الدفع بشكل عاجل لتغيير سياسات المناخ فى Cop 27 رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن
أ ش أ

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أكد رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن أن أزمة تغير المناخ هي التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم، كما ينبغي الدفع بشكل عاجل لتغيير سياسات المناخ في Cop 27.


وقال مارتن، خلال توجهه للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) في شرم الشيخ، "إن تداعيات تغير المناخ بدأت في الظهور على الظواهر المناخية الشديدة، وستؤدي العواقب إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار العالمي والتنافس على الموارد في أفقر بلدان العالم".


ووفقا لصحيفة (آيريش إكزامنر) الأيرلندية، فإن رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن من المقرر أن يمثل بلاده خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 27) في شرم الشيخ، على أن يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زملائه من قادة العالم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.


وتابع رئيس وزراء أيرلندا: "القادة السياسيين المشاركين في Cop 27 يتحملون مسؤولية خاصة لدفع التحول المطلوب على وجه السرعة، لتأمين المستقبل المستدام لكوكبنا وشعبه".


كما أشار مارتن إلى أنه "من الواضح أن بعض البلدان الأقل مساهمة في تغير المناخ هي التي تتحمل العبء الأكبر من آثاره، حيث تفتقر العديد من هذه البلدان الضعيفة إلى الموارد التي تحتاجها للتعامل مع التحديات التي تواجهها".


وأضاف رئيس الوزراء الايرلندي أن "توقعاته بشأن التمويل المالي للدول الأكثر تضررا من تغير المناخ ستكون الأبرز خلال القمة"، معربا عن أمله في أن تكثف الدول المتقدمة النمو لضمان الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات السابقة.

 


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