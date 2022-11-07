اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الكونغو: مؤتمر "COP 27" هو الأكثر أهمية منذ توقيع اتفاق باريس

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:43 م
رئيس الكونغو: مؤتمر "COP 27" هو الأكثر أهمية منذ توقيع اتفاق باريس قمة المناخ فى شرم الشيخ
أ ش أ

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أكد رئيس الكونغو دينس ساسو نجيسو، أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، سيكون من المؤتمرات الأكثر أهمية منذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في عام 2015.


وقال رئيس الكونغو، في كلمته اليوم الاثنين خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ، إن هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمرا للعمل والتحرك بعد العديد من الاعلانات والنوايا والوعود التي لم يتم الوفاء بها منذ سنوات.


وشدد على أنه حان الوقت الآن أن ننتقل إلى الأفعال الملموسة والمحددة، وهذا سيكون أساس مصداقيتنا، موضحا أن بقاء البشرية يتطلب أن نحترم دون مراوغة الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا وتنفيذ المبادرات الفعالة التي ترتبط بالحفاظ على البيئة.


وأكد على الارادة الثابتة والعزيمة المستمرة لجمهورية الكونغو للمشاركة بصورة فعالة ونشطة في الجهد الدولي الهادف لمكافحة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الحفاظ على الغابات من القضايا الملحة التي تلزمنا جميعا باتخاذ الخيارات السياسية الحاسمة والإعراب عن تضامننا مع بقية البشرية.


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