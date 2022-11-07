رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في منتدى تالونا لحوار الأديان بقمة المناخ.. صور

كتبت – محمد الأحمدى

شارك دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بمنتدى تالونا لحوار الأديان، أحد فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27 المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ.

وقال رئيس الأساقفة، إن جلسة منتدى تالونا عقدت بكنيسة السمائيين القبطية الأرثوذكسية بحضور ممثلين عن مختلف المذاهب والأديان في حوار وورشة عمل حول قضايا المناخ وعلاقتها بالدين.

وأشار رئيس الأساقفة، إلى أن اسم المنتدى "تالونا" يعود لكلمة تستخدم في منطقة فيجي والمحيط الهادي، التي تعني حوار هادي وشفاف وبناء ومن ثم فإن المنتدى يهدف لخلق مساحة آمنة للنقاش والحوار لأجل الصالح العام وللبشرية كلها.

الجدير بالذكر أن منتدى تالونا بدأ أولى فعالياته في قمة cop 21 واستمر حتى اليوم وذلك بالنظر لبنود اتفاقية باريس للمناخ مع الإيمان بقيمة الحوار مع الأطراف المختلفة وبينهم رجال الدين بشأن قضايا المناخ والاستدامة البيئية.

وكان رئيس الأساقفة دكتور سامي فوزي، قد وصل إلى شرم الشيخ أمس بصحبة وفد من الاتحاد الأنجليكاني العالمي للمشاركة في قمة المناخ، كما أن الكنيسة الأسقفية أطلقت سلسلة مبادرات تستهدف رفع الوعي البيئي في المجتمع المصري بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ هذا العام.



رئيس الأسقفية يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ



رئيس الأسقفية يشارك في منتدى تالونا لحوار الأديان