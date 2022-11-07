رئاسة مجلس الوزراء تشيد بمنظومه الشكاوى الحكومية بمحافظة قنا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الإستجابة لها، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة فى حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم.