دورات تدريبية بصحة الإسكندرية لمكافحة العدوى والإنعاش القلبى الرئوى.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو، مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية للطب العلاجى، بدء فعاليات ثلاث دورات مكثفة تقام على مدار خمس أيام ،بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة .



تقام الدورة الأولى ،حول أساسيات مكافحة العدوى، وتقام بمستشفى رأس التين العام بإشراف الدكتورة عبير عنان مديرة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية .



وتقوم الدورة الثانية حول "أساسيات جودة الرعاية الصحية"، وتقام بمستشفى الجمهورية العام بإشراف الدكتورة ميراندا توادروس مديرة إدارة الجودة بالمديرية



بينما تقام دورة الثالثة بعنوان "الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى" والمتقدم والأطفال بمستشفى الانفوشى للاطفال ، بإشراف الدكتورة نهى احمد و الدكتورة إيمان جابر".





جانب من الدورات



دورات لمكافحة العدوي بالإسكندرية



صورة من الدورات بصحة الإسكندرية



