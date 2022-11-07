اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دفاعا عن مستقبل الأرض.. المبادرات المصرية بدأت قبل شهور وتتواصل مع cop27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:03 م
دفاعا عن مستقبل الأرض.. المبادرات المصرية بدأت قبل شهور وتتواصل مع cop27 المبادرات المصرية بدأت قبل شهور وتتواصل مع cop27

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وضعت مصر قضية تغير المناخ في أولويات جهودها، التي تستهدف الحفاظ على أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية، و أعلنت التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واتخذت خطوات متتالية في هذا الشأن، ومن أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قائمة من المشروعات في مجالى التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصرى ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعائات والتحول الأخضر.
 
واستعرضت الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان :"مصر وقضايا التغيرات المناخية"، أهم المبادرات المصرية بشأن التغيرات المناخية ومنها مبادرة اتحضر للأخضر ومبادرة حملة رجع الطبيعة لطبيعتها، واطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية ومبادرة الأزهر الشريف "مناخنا حياتنا" وإطلاق وثيقة حماية البيئة للكنيسة الارثوذكسية واطلاق الكنيسة الأسقفية بمصر سلسلة مبادرات بيئية، فضلا عن اطلاق بعض المبادرات الفردية وتهدف كافة المبادرات الى توحيد جهود جميع الجهات والأشخاص العاملين في المجال البيئي في مصر لرفع وعى الشباب بقضية تغير المناخ و تسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأفراد في الحفاظ على البيئة والمساهمة في تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يلقى الضوء على دور المرأة والشباب في التصدي للتغيرات المناخية.
 
 
أهم المبادرات البيئية المصرية بدأت قبل شهور وتتواصل مع cop27
أهم المبادرات البيئية المصرية بدأت قبل شهور وتتواصل مع cop27

 


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قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

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من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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