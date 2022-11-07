دعوة لإنهاء معاناة العالم.. نداء شرم الشيخ لوقف الحرب الأوكرانية "إنفوجراف"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة المناخ: نحن كدول اقتصادها مش قوى، عانت كثيرا جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب، مش بتكلم هنا علشان بنعاني منها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبانادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده، فلتتوقف هذه الحرب "الروسية الأوكرانية" وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.



الرئيس

أضاف الرئيس السيسي: "أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب وأتصور الكثير من القادة الموجودين يتوقون لإنهاء الحرب.. مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله".