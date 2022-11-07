اليوم السابع
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دعوة لإنهاء معاناة العالم.. نداء شرم الشيخ لوقف الحرب الأوكرانية "إنفوجراف"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:36 م
دعوة لإنهاء معاناة العالم.. نداء شرم الشيخ لوقف الحرب الأوكرانية "إنفوجراف" الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة المناخ: نحن كدول اقتصادها مش قوى، عانت كثيرا جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب، مش بتكلم هنا علشان بنعاني منها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبانادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده، فلتتوقف هذه الحرب "الروسية الأوكرانية" وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.

الرئيس
الرئيس

أضاف الرئيس السيسي: "أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب وأتصور الكثير من القادة الموجودين يتوقون لإنهاء الحرب.. مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله".


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

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COP27 Egypt

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COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

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قمه المناخ 2022

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