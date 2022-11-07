خبيرة ريادة أعمال: ربط التعليم بريادة الأعمال ضرورة قصوى للنهوض بالاقتصاد القومى

كتبت هبة السيد

أكدت الدكتورة داليا إبراهيم، الخبيرة فى مجال ريادة الأعمال، أهمية استضافة مصر لقمة الامم المتحدة للتغيرات المناخية في هذا التوقيت الذي تواجه فيه كل بلدان العالم تحديات كبيرة، وما يعانيه من أزمات متلاحقة أثرت علي كافة مناحي الحياة .

وأشارت في تصريحات صحفية علي هامش قمة "تكني" الثامنة المنعقدة حاليا في محافظة الأسكندرية خلال الفترة من 5 - 8 نوفمبر الجاري، إلي أهمية دور التعليم في رفع الوعي بالتغيرات الهامة و المعرفة حول هذه القمة الهامة و الفارقة في حياة البشرية جمعاء، مشددة علي ان ربط التعليم بريادة الاعمال أصبح ضرورة قصوي للنهوض بكافة المحالات و بصفة خاصة الاقتصاد القومي .

وأوضحت الدكتورة داليا إبراهيم، أن أهمية خلق محور جديد ضمن محاور قمة تكني عن التعليم والتكنولوجيا والرقمنة، حيث تستهدف تعزيز دور الشركات الناشئة و تشجع رواد الأعمال علي ابتكار حلول تساهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية.

وأوضحت أنه تحت هذا المحور تم استضافت تجارب شبابية ناجحة لشركات مثل ( أخضر، وآي سكول ،OBM ، و كرافت وسوبر فن " التي تعمل في مجال التعليم المهني و تدريب الشباب علي الحرف التقليدية و التراثية للحفاظ عليها من الاندثار).

وكشفت ابراهيم، عن أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمار جديد في إحدي الشركات الناشئة العاملة في مجال التعليم والتي تمتلك حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع التعليم في مصر، وهذه الشركة تعمل في مجال مساعدة الاسر وأولياء امور التلاميذ علي تطوير السلوكيات داخل مو حارج المدرسة، وضمان التحصيل الجيد للتلاميذ، وتعليمهم اللغات بطرق مبتكرة وغير تقليدية باستخدام التقنيات الحديثة في العملية التغليمية.