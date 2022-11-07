حوار مجتمعى لأهالى قرية نيدة بسوهاج لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول حياة كريمة

سوهاج - محمود مقبول

تشهد اليوم قرية نيدة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج بحضور القيادات التنفيذية داخل سرادق كبير يسع ما يقرب من 2000 مواطن انطلاق فعاليات الحوار المجتمعي واللقاء الجماهيرى، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"؛ للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة "حياة كريمة"، ولفيف من المواطنين أهالي وأبناء القرية .

اللقاء يهدف إلى مشاركة الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في قرية الكولة بأخميم، لافتا إلى أن تلك اللقاءات والتي سيتم عقدها بمختلف قرى المرحلة الثانية بمركزي " أخميم، وطهطا "، تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية .

وسوف ستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها من مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، وتوصيل الانترنت، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب.