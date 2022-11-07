جون كيرى: يمكننا علاج أزمة المناخ إذا التزمت الدول بالحد من الاحترار عند 1.5 درجة

كتبت ريهام عبد الله

أكد جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بشئون المناخ، أن قمة المناخ COP27، التى تعقد فى شرم الشيخ، تبنى على التقدم الذى تم إحرازه فى القمة السابقة فى جلاسكو، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" قبل قليل: "فى COP27 نبنى على التقدم المحرز فى جلاسكو".

وتابع جون كيرى: "يمكننا معالجة أزمة المناخ إذا قامت كل دولة بمواءمة التزاماتها مع هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية وقمنا بتنفيذ خططنا".



تدوينه جون كيرى

ومن جهة أخرى، قال جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ – في وقت سابق - برنامج "نُوَفِّي" أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ومصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى فى المنطقة على الالتزام بالعمل المناخى، ويعزز توجهها نحو التحول الأخضر. وتابع كيرى "نحن سعداء كوننا جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات فى مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، يوم 3 نوفمبر الماضى، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّـي"، لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27، وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفنى، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.