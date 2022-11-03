جون كيرى: مصر تضرب مثالا لدول المنطقة فى الالتزام بالعمل المناخى

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّـي"، لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27، وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفنى، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

قال جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، برنامج "نُوَفِّي" أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ومصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى فى المنطقة على الالتزام بالعمل المناخى، ويعزز توجهها نحو التحول الأخضر. وتابع كيرى "نحن سعداء كوننا جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات فى مصر.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP27، عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولى، حول المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّى، التى تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وقد تم إعداد برنامج "نوفي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغير المناخى، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التعاون الدولى، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات 15 مليار دولار، بواقع مشروعًا ضخمًا فى قطاع الطاقة و5 مشروعات فى مجال الأمن الغذائى والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الرى والموارد المائية، ويتم إتاحة التمويلات عبر ثلاثة مصادر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى وآليات التمويل المختلط المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.