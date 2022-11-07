اليوم السابع
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جهاز الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "اللمحة الإحصائية مصر 2022"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:16 م
جهاز الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "اللمحة الإحصائية مصر 2022" الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، الإصدار الحديث من كتيب " اللمحة الإحصائية مصر 2022"، حيث يغطى هذا الإصدار أحدث المؤشرات الإحصائية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية والبيئية، وذلك استجابة لمتطلبات تلك الفترة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في الطلب على البيانات، وذلك تعزيزاً لدور الجهاز في إتاحه البيانات الإحصائية المحدثة والدقيقة ذات الجودة العالية.
 
وقال الجهاز، إن هذا الإصدار يتميز بما يتضمنه من بيانات ومعلومات خلال الأعوام 2020،2022،2021 والتي تعكس التغيرات التي طرأت على تلك الأنشطة في شكل مبسط على مستوى إجمالي يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.

جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

لمحة احصائية



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