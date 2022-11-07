جامعة أسوان تنعى طالبة سودانية بكلية الطب وافتها المنية فى حادث قطار

أسوان - صلاح المسن

نعت جامعة أسوان طالبة الطب السودانية التي وافتها المنية فى حادث قطار بمدينة أسوان أمس، وتقدمت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، وجميع العاملين بجامعة أسوان وطلابها بالعزاء في وفاة الطالبة حليمة عثمان وتبلغ من العمر 19عاما، الطالبة بالفرقة الأولى، بكلية الطب بجامعة أسوان، من دولة السودان الشقيق التي وافتها المنية اليوم خلال حادث قطار أسوان.

كما توجه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي الفور الي موقع الحادث عند مزلقان القطار أمام كلية الهندسة وأكد أنه تم التواصل مع شقيقها الأكبر الذي يعمل بالقاهرة والداها بالخرطوم لإنهاء وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطالبة الي مشرحة أسوان العمومية وتم التواصل مع القنصلية السودانية باسوان تمهيدا لنقل الجثمان الي مسقط رأسها بالسودان الشقيق لاجراء مراسم الدفن.

وتتقدم إدارة جامعة أسوان بواجب العزاء لأهلها ولكليتها وزملائها، ونتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء.