جارديان: بريطانيا وأمريكا تخلفتا عن تقديم المليارات المطلوبة من التمويل المناخى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا قد تخلفت فى دفع حصتها العادلة من التمويل المناخى للدول النامية بمبالغ تقدر بمليارات الدولارات، وفقا لتحليل.

وأوضحت الصحيفة أن التقييم الذى أجرته "نشرة الكربون" يقارن حصة التمويل المناخى الدولية المقدمة من الدول الغنية بحصتهم من الانبعاثات الكربونية حتى الوقت الراهن، وهو مقياس لمسئوليتهم عن أزمة المناخ.

وكانت الدول الغنية قد تعهدت بتقديم 100 مليار دولار أمريكى سنويا بحلول 2020، على الرغم من أن هذا الهدف لم يتم تحقيقه. وحصة الولايات المتحدة من هذا، بناء على انبعاثاتها السابقة، ستكون 40 مليار دولار، لم يقدم منها إلا 7.6 مليار دولار فى 2020، وهو أحدث عام تتوافر بياناته.

وقدمت أستراليا وكندا ثلث التمويل المشار إليه فى التحليل، بينما قدمت بريطانيا ثلاثة أرباعه، وتخلفت عن تقديم 1.4 مليار دولار.

وقالت الجارديان إن التمويل المناخى سيكون قضية هامة فى قمة كوب 27، التي بدأت أعمالها أمس الأحد فى شرم الشيخ. ولم تتسبب الدول النامية كثير من الأضرار المناخية، مما يجعل التمويل المناخى من الدول الغنية أمرا حيويا من أجل إنشاء الثقة المطلوبة للعمل العالمى. واعترفت الدول الغنية بأن الدول المعرضة للخطر تواجه موقف حياة أو موت، وأن هناك حاجة لما هو أكثر بكثير من 100 مليار دولار، غلا أن تقديم الأموال كان بطيئا ومثيرا للجدل.