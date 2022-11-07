"تموين الغربية" تضبط 6 أطنان ملح ومخللات مجهولة المصدر في زفتى

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 6 أطنان ملح طعام ومخللات مجهولة المصدر داخل مطحن ملح ومعمل مخللات بدائرة مركز زفتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية وضبط الاسعار ومدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار.

وأسفرت الحملة التى بدأت عملها اليوم بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية بالمحافظة وإدارة تموين زفتى ومباحث تموين الغربية والطب البيطرى والصحة وهيئة سلامه الغذاء، عن ضبط مطحن وتعبئة ملح طعام بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن ملح مجهول المصدر.

و ضبط معمل مخللات وتعبئة بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن ملح شكائر مجهول المصدر و2طن مخللات جزر منتج نهائى بدون بيانات تدل على المصدر والصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.