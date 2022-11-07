"تشوني الأسبانية" تقدم عرض فلامنجو في ليلة فنية بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

استضافت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، فرقة "تشوني الأسبانية" للفلامنكو، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بمصر، وذلك مساء اليوم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

قدمت الفرقة الإسبانية ورشة عمل فلامنكو، وحضرها عدد كبير من مختلف الأعمار، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي ورشة فنية تستهدف محترفي الرقص من الشباب المهتمين بهذا الفن الإسباني، والذي أدرجته اليونسكو ضمن قوائمها لتراث الإنسانية الثقافي غير مادي منذ عام 2010.

تعد فرقة " تشوني" من الأكثر تميزًا في صدارة مشهد الفلامنكو الإسباني الحالي، وتقدم الراقصة ومصممة الاستعراضات المتميزة أسونسيون بيريث عرض "لم الشمل" في مصر، الحائز على جائزة لوركا للمسرح الأندلسي لأفضل تأليف موسيقي 2014.

ويحمل الاستعراض قيما ذاتية، تمثل مجموعة التجارب التي مرت بها الفنانة والتي جعلتها تعيش لحظات فريدة حتى وصلت إلى "شخصيتها الحالية"، مثلما ينعكس من خلال مجموعة الإبداعات الخاصة بها والتي شكلت بمرور الوقت شخصيتها الفنية، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويرافق "تشوني" في زيارتها لمصر نخبة من الفنانين المتميزين منهم الراقص ومصمم الرقصات الكبير فيكتور برابو والمطرب الرائع ديفيد باستيداس وعازف الجيتار الإسباني المتميز خوانما توريس.