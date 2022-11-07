تدريب عملى لطلاب الإعدادية بأسوان على كيفية استخدام طفايات الحريق

أسوان- صلاح المسن

أقيمت بمدرسة أبو سمبل الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية بمحافظة أسوان، شرح عملى لطريقة استخدام طفايات الحريق بشكل آمن وفعال، حيث تم اليوم ملء طفايات الحريق بالمدرسة، وتم عمل تدريب خطة إخلاء وشرح عملى لطريقة استخدام طفايات الحريق بشكل آمن وفعال، وتدريب طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادى.



من ناحية أخرى تفقدحسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية مدرسة الزبير بن العوام الابتدائية ومدرسة الغابة الاعدادية، ومدرسة نجع العرب ذات الفصل الواحد، والتى بدأها منذ طابور الصباح ولمتابعة كل جوانب العملية التعليمية وفى الأساس منها المستوى الدراسى للطلاب وكفاءة العملية التعليمية، والجدول المدرسى ونصاب الحصص ودفاتر التحضير والالتزام بتفعيل الاشراف ومدى الاهتمام بحصص المشاهدة والالتزام بالنظام والنظافة، واكتشاف المشكلات ومحاولة علاجها.



وقد حضر مدير الإدارة حصص المواد الدراسية وسط الطلاب لقياس مدى استيعاب وفهم الطلاب للحصص والمادة العملية التى تُدرس ومناقشتهم فيما يتعثر عليهم، لحل المشكلات التى قد تواجههم.



وفى نهاية زيارته قدم حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية شكره لجميع العاملين وذلك لجهودهم المبذولة داخل المدارس.