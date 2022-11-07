اليوم السابع
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بوريل: أوروبا نجحت في تخفيض اعتمادها على الطاقة الروسية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:00 ص
بوريل: أوروبا نجحت في تخفيض اعتمادها على الطاقة الروسية مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
أ ش أ

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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نجاح أوروبا في تخفيض اعتمادها على "الطاقة الروسية".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء الأحد، إن أوروبا خفضت حاجتها من الطاقة الروسية من 40 بالمئة إلى 8 بالمئة، إلا أن بعض الدول مثل المجر لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا وهي لا تمتلك سوى خط نقل واحد آت من روسيا. 


وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن أوروبا حتى نهاية العام الجاري لن نشتري قطرة نفط من روسيا، مشيرا إلى أنه لم ير الاتحاد الأوروبي متحدا إلى هذا الحد وبهذه القوة، على الرغم من الخلافات نظرا لاختلاف ظروف كل دولة عن أخرى.


وكشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن وجود أطراف عدة تعمل على تمديد اتفاق الحبوب في أوكرانيا.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن العمل في هذا الإطار يسير بشكل إيجابي .


وأوضح أن عددا كبيرا من الدول الإفريقية تعاني من المجاعة بسبب ذلك، بينما لا تتأثر أوروبا بمسألة الحبوب، فهي قادرة على تأمين حاجتها من محاصيلها الداخلية.


ورأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على تدمير أوكرانيا وتدمير كل خطوطها الكهربائية وإيصالها إلى شتاء مظلم ومصقع.


وأضاف أن الرئيس الروسي يعتقد أن الشتاء سيضعف عزيمة الأوكرانيين والقوات الأوكرانية ويعتقد أن الديمقراطيات ضعيفة وهشة.


 


الاتحاد الأوروبى

جوزيب بوريل

الطاقة الروسية

الغاز الروسى

أوروبا وروسيا

الأزمة الأوكرانية



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