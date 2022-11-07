بعد استخدام اسمه على نطاق واسع.. ماسك يهدد بتعليق أى حساب تويتر ينتحل صفة أخرى

كتبت ريم عبد الحميد

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن موقع تويتر سيقوم بتعليق دائم لمن يقوم بانتحال صفة شخص آخر لأى حساب على منصة السوشيال ميديا، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وأصدر ماسك، المالك الجديد لتويتر التحذير فى تغريدة بعدما غير بعض المشاهير أسمائهم المعروضة على تويتر، وليس أسماء الحسابات، وكتبوا تغريدات كـ "إيلون ماسك" ردا على قرار الملياردير الأمريكي أن يدفع أصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء 8 دولار شهريا.

وقال ماسك فى تغريدته: من الآن فصاعدا، أي تعاملات على تويتر تتعلق بانتحال شخصية بدون تحديد “محاكاة ساخرة” سيتم تعليقها بشكل دائم. وفى حين ان تويتر أصدر من قبل تحذيرات قبل التعليق، لكن الآن، وبعد أن بدأ التحقق على نطاق واسع لن يكون هناك تحذيرا. وتابع أغنى رجل فى العالم قائلا: أى تغيير فى الإسم على الإطلاق قد يؤدى إلى خسارة مؤقتة لعلامة التوثيق.

وتم تعليق حساب الفنانة الكوميدية كاثى جريفين يوم الأحد بعدما غيرت اسمها إلى ماسك. وقالت لوكالة بلومبرج أنها استخدمت أيضا صورة البروفايل الخاصة به.

وسخرت جريفين بعد ذلك على منصة سوشيال ميديا أخرى بديلة، وقالت " لا أعتقد أن كل مشرفى المحتوى قد تم السماح لهم بالمغادرة".

وقامت الممثلة فاليرى بيرتيلنيلى بوضع اسم ماسك على حسابها أيضا، ونشرت سلسلة من التغريدات لدعم المرشحين الديمقراطيين قبل أن تعود إلى اسمها الحقيقى.