اليونيسف ووزارة الشباب والرياضة يفتتحان جناح قافلة "المناخ" بـ COP27

كتبت: هند المغربي

افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، جناح قافلة الشباب والمناخ بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

جاء ذلك بالتعاون ووزارة الشباب والرياضة، شارك في الافتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة، وجيرمي هوبكنز ممثل اليونيسيف بالقاهرة، وفريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة

وأطلقت المنظمة خلال الافتتاح الفيلم الترويجي للقافلة، والذي تناول رحلة القافلة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بمحافظات الجمهورية لتوعية الشباب والأطفال بموضوع تغير المناخ، وتنفيذ أنشطة مثل تدوير المخلفات، وكيفية التقليل من استخدام البلاستيك والتشجير بالأشجار المثمرة، وجمع قصص نجاح الشباب في مواجهة آثار تغير المناخ، وعرض آراء الشباب حول تغير المناخ، وتنفيذ عدد من المبادرات مثل البيت الأخضر.

أشاد الحضور بجهود وزارة الشباب والرياضة بتعزيز التوعية بقضية تغير المناخ، وتهيئة الشباب والنشء للتعرف على أهداف مؤتمر المناخ COP27 حضر الافتتاح كلا من عزه الدري رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للمبدعين والموهوبين، وجيهان حنفي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، وعدد من ممثلي الشباب والمجتمع الدولي.