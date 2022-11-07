النمسا تتحفظ على خطط التشيك لإنشاء 7 مفاعلات نووية بالقرب من الحدود المشتركة

كتبت: هناء أبو العز

أعربت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليانور جويسلر عن قلقها من تخطيط جمهورية التشيك لإنشاء سبعة مفاعلات نووية جديدة قريبة للغاية من حدود بلادها.

وقالت وزيرة الطاقة -في تصريحات اليوم الإثنين- إنه في ظل أزمة الطاقة الحالية وصلت كل من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ومحطات الطاقة النووية مرة أخرى إلى أعلى مستوى لها، مشيرة إلى أن الطاقة النووية على وجه الخصوص يُنظر إليها في العديد من البلدان الأوروبية على أنه بديل صديق للمناخ لأشكال أخرى من الطاقة.

وأضافت الوزيرة أن جمهورية التشيك تخطط لبناء سبع محطات طاقة نووية صغيرة جديدة، كما سيتم بناء وحدتين جديدتين لمفاعل في موقع محطة توليد الكهرباء في منطقة تيملين، مشيرة إلى أن محطة توليد الكهرباء على بعد حوالي 60 كيلومترًا فقط من الحدود النمساوية، لافتة إلى رفض سكان النمسا القاطنين بالقرب من حدود التشيك هذه النوعية من المشروعات.

يشار إلى أن النمسا سبق وأن عارضت خطط الاتحاد الأوروبي اعتبار الغاز والطاقة النووية من الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة وتحفظت على زيادة الاستثمار في هذه الموارد على الرغم من أزمة الطاقة الدولية الراهنة.