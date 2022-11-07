المكسيك تطرح أمر الفصل بين سياسة الطاقة والمناخ فى كوب 27

فاطمة شوقى

يحضر صمويل جارثيا سيبولفيدا، حاكم نويفو ليون، ممثل لدولة المكسيك، اليوم الإثنين، مؤتمر المناخ COP27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، مع طرح أمر الفصل بين سياسة الطاقة والمناخ فى المؤتمر.

وأشارت قناة تيلى موندو المكسيكية إلى أن وفدا مؤلفا من رئيس بلدية مونتيرى لويس دونالدو كولوسيو ريوخاس ووزير الدولة للبيئة الفونسو مارتينيز مونيوز، يرافق رئيس الولاية المكسيكية ، إلى مصر للمشاركة فى المؤتمر الذى يناقش الحد من الانبعاثات والازمات التى تواجه المناخ.

ويبحث جارثيا سيبولفيدا فى مشاركته عن البرامج التى توفر حلولا أفضل للعناية بالبيئة، كما يقدم المسئولون المكسيكيون التقدم المحرز فى التعاون حول برنامج العمل المناخى فى نويفو ليون ومنطقة مونتيرى الحضرية كمثال على التنسيق الوطنى للعمل المناخى، بالاضافة إلى ذلك سيحضر رئيس الولاية غدا الثلاثاء مؤتمر القيادة المسئولة للعمل المناخى ووتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب الذى يسعى الى دفع التكيف مع تغير المناخ بمشاركة جون كيرى ممثل البيت الابيض.

كما سيقوم جارثيا سيبولفيدا فى يوم الخميس المقبل بالمشاركة فى حلقة نقاش كوب 20 الخاصة بإزالة الكربون من سلسلة قيمة البناء .

وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.