الكشف على 414 حالة بقافلة طبية لجامعة بنها بقرية ترسا بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، قافلة طبية بقرية ترسا بمركز طوخ.

وأوضحت الجامعة ، في بيان لها، أن القافلة الطبية تأتي، انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها وفي إطار خطة خدمة المجتمع والمبادرات الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة والجلدية والرمد، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 202 حالة تنوعت ما بين 113حالة باطنة، و47 حالة أمراض جلدية، و42 حالة رمد، وتم صرف العلاج مجانا، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة.