"القومى للمرأة" ينظم 25 من جلسات الدوار لتوعية 1237 سيدة ورجلا بإدفو.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ عدد 25 من جلسات الدوار للتوعية المجمعية داخل 8 من قرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بمشاركة متميزة لعلماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ومن جانبها أكدت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، بأن جلسات الدوار إستهدفت توعية 1237 سيدة ورجل بقرى الكلح غرب وهلال والقنان بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والرغامة شرق بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن قرية بلانة بمركز نصر النوبة.



وأوضحت هدى مصطفى، بأن برنامج جلسات الدوار يهدف إلى تسليط الضوء ورفع الوعى المجتمعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والمجالات والأنشطة التى تهدف إلى تحقيق التمكين الإجتماعى والثقافى والإقتصادى لدى جميع أفراد الأسرة بمختلف القرى والنجوع .







توعية السيدات



توعية



جلسات الدوار









