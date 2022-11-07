القبض على المتهم بانتحال صفة شرطي وصديقه بحوزته كمية من الهيروين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخصين، الأول بتهمة تزوير وانتحال صفة شرطي، والثانى لحيازته مواد مخدرة هيروين، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء محمد السيد مدير المباحث، بقيام شخصين أحدهما ينتحل صفة شرطي وآخر يتاجر في المخدرات، بدائرة مركز شرطة قليوب.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قليوب، من ضبط "أحمد ا ن"، لاتهامه بالتزوير وانتحال صفة شرطي، وآخر يدعى "سلامة.ا" وبحوزته 116 تذكرة هيروين و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.