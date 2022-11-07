القاهرة الإخبارية: أوساط روسية ترحب بدعوة الرئيس السيسى لوقف الحرب

كتب سمير حسنى

قال مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن أوساطا روسية رحبت بدعوة السلام التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف مراسل القناة، أن خبراء روس يتحدثون عن المبادرة المصرية وما يمكن أن تسرع من حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، خلال قمة المناخ قائلا: "اللى شجعني أتكلم في موضوع آخر هو إننا حضور كريم لقادة العالم لهذا المؤتمر، أكبر حجم من قادة الدول موجودين معانا علشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا، وهتقابلنا ، لكن هتكلم معاكم النهاردة في موضوع آخر هو نداء محتاجين نتحرك نعمل ندعو له.. بتكلم على أزمة كبيرة تمر بالعالم ولها تأثير كبير جدا على كل دول العالم ، بتكلم على الأزمة الروسية الأوكرانية ، وبوجه نداء بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب.

أضاف الرئيس: "من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب مش بتكلم هنا علشان بنعاني مها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبنادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.

تابع الرئيس: "أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب وأتصور الكثير من القادة الموجودين لإنهاء الحرب.. مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله".