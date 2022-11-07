العدل الأمريكية: نراقب تصويت انتخابات التجديد النصفي في 24 ولاية

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة العدل الامريكية أنها ستراقب مواقع الانتخابات في 24 ولاية مختلفة في جميع أنحاء البلاد ‏يوم الثلاثاء لضمان الامتثال لقوانين حقوق التصويت حيث يصوت الامريكيون في انتخابات التجديد ‏النصفي.‏

وكتبت وزارة العدل في بيان: "منذ إقرار قانون حقوق التصويت لعام 1965 ، راقب قسم الحقوق ‏المدنية بانتظام الانتخابات في الميدان في الولايات القضائية في جميع أنحاء البلاد لحماية حقوق ‏الناخبين".‏

ستراقب الوزارة مواقع التصويت في 64 ولاية قضائية عبر 24 ولاية تشمل: ألاسكا وأريزونا وأركنساس ‏وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وماساتشوستس وماريلاند وميشيجان ومينيسوتا وميسوري وكارولينا ‏الشمالية ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيفادا ونيو. يورك وأوهايو وبنسلفانيا ورود آيلاند وساوث كارولينا ‏وتكساس ويوتا وفيرجينيا وويسكونسن.‏

كما أعلن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل أنه سيقبل الشكاوى العامة من خلال مركز الاتصال الخاص ‏به فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق التصويت.‏

تشمل القوانين ذات الصلة قانون حقوق التصويت ، وقانون التصويت الغيابي للمواطنين النظاميين ‏والخارجيين ، وقانون تسجيل الناخبين الوطني ، وقانون مساعدة أمريكا على التصويت ، وقوانين ‏الحقوق المدنية.‏

يفرض القسم الجنائي في القسم قوانين تحظر ترهيب وقمع الناخبين على أساس العرق والأصل القومي ‏والسمات الأخرى.‏

كما ستشمل مواقع مراقبة الموظفين للانتخابات ممثلين عن قسم الحقوق المدنية ومختلف مكاتب ‏النيابة العامة ومكتب إدارة شؤون الموظفين.‏

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه مع إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية غدا الثلاثاء، فإن الديمقراطيين ‏يستعدون لخسائر محتملة بينما يتوقع الجمهوريون موجة حمراء.‏

وذكرت الصحيفة أن حملة الانتخابات المضطربة استمرت خلال الساعات الماضية حيث أظهر ‏الناخبون، المنزعجين من التضخم القياسى والقلق بشأن سلامتهم الشخصية والمخاوف المتعلقة ‏بالاستقرار الأساسى للديمقراطية الامريكية، مؤشرات على الاستعداد لرفض سيطرة الديمقراطيين على ‏واشنطن، والاستعداد لحكم منقسم