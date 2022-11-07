اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السفير الأردني في القاهرة: مصر ترفع لواء الحفاظ على المناخ وسلامة البيئة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:11 م
السفير الأردني في القاهرة: مصر ترفع لواء الحفاظ على المناخ وسلامة البيئة سفير الأردن لدى القاهرة
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة أمجد العضايلة، إن مصر باحتضانها مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، ترفع لواء الحفاظ على المناخ وسلامة البيئة وتعزيز قدرات الدول الفقيرة في التصدي للتداعيات السلبية على المناخ وسلامة الإنسان والحياة.

وأضاف العضايلة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الأنظار في العالم تتجه اليوم نحو مصر، التي تحتضن أكبر تظاهرة دولية على مستوى القادة حول المناخ والبيئة، ما يقدم دليلا على ثقة العالم بمصر وقيادتها وقدرتها على استضافة وتنظيم هذا الحدث بنجاح.

وأشار إلى المشاركة الأردنية الرفيعة، التي يتقدمها الملك عبدالله الثاني يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لحضور القمة والمشاركة بها بكل فعالية، من منطلق إيمان الأردن وقيادته ومؤسساته بهذا الملف الحيوي، الذي تتأثر به المملكة كما كثير من دول المنطقة والعالم، إلى جانب الحرص الأردني على دعم ونجاح استضافة وتنظيم مصر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لأول مرة في المنطقة.

ولفت إلى أن الوفد الأردني المشارك في قمة المناخ (كوب 27) لديه العديد من الإسهامات في مختلف المحاور المطروحة على أجندة المؤتمر، لا سيما محور المفاوضات ومحور الاجتماعات الثنائية والاجتماعات الأممية، ومحور العلاقات الثنائية، حيث سيتم عرض أبرز المنجزات الأردنية فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة التغير المناخي.

وأكد أن قمة المناخ، في المدينة الخضراء شرم الشيخ، يوفّر فرصة فريدة لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للحديث بصوت واضح حيال التحديات التي تواجهها فيما يخص تأثرها بالشكل الأكبر بتداعيات قضايا المناخ والبيئة.

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة